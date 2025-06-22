«مجلس التخطيط الوطني» يباشر تقييم الأضرار في بلدية الأصابعة

أجرى فريق من مجلس التخطيط الوطني، يضم عددًا من الخبراء والمستشارين وأساتذة من جامعة طرابلس، إضافة إلى رئيس مجلس التخطيط الوطني بالجبل الغربي، زيارة ميدانية إلى بلدية الأصابعة، لمعاينة الأضرار الناجمة عن موجة الحرائق التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وذلك في إطار متابعة تداعيات الكوارث الطبيعية والوقوف على احتياجات المناطق المتضررة.

وشملت الزيارة تفقد عشرة منازل تضررت بفعل الحرائق، حيث اطّلع الفريق بشكل مباشر على حجم الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالأهالي، وأجرى تقييماً أولياً لتأثيرات الحادث على البنية التحتية والجانب الإنساني.

وتهدف الزيارة إلى وضع تصور علمي للحد من تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، من خلال دراسة الأسباب والمسببات وتقديم مقترحات للحلول الوقائية.

واختتمت الزيارة بعقد اجتماع رسمي ضم وكيل ديوان بلدية الأصابعة، السيد أحمد عاشور، وأعضاء الوفد الزائر، بحضور رئيس قسم السلامة الوطنية بالأصابعة وعدد من أعضاء القسم، حيث تم خلال اللقاء استعراض المعاناة التي تواجهها المدينة وسكانها نتيجة الأضرار الجسيمة، والتأكيد على الحاجة الملحة لتدخل الجهات المعنية لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستجابة السريعة والتخطيط المتكامل لمواجهة الكوارث، وضمان حماية المواطنين والبنية التحتية في المناطق الجبلية.