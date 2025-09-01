«مجلس التعاون الخليجي» يؤكد دعم فلسطين وسيادة دول المنطقة

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مديناً ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

وأكد المجلس في بيان صدر خلال دورته رقم 65 على ضرورة “الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار، وتمكين السكان المدنيين من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام بالقانون الدولي والإنساني، وحماية المدنيين ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع”.

كما شدد على “إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل”، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة، وداعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر في يونيو 2024.

وأدان المجلس ما وصفه بـ”جريمة الإبادة الجماعية” وسياسة الحصار والتطهير العرقي والعقاب الجماعي التي تؤدي إلى قتل المدنيين، ومن بينهم الصحفيون، وتعذيبهم، وإعادة تهجير سكان القطاع، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

كما رفض المجلس محاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكداً على أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وأكد المجلس أيضاً ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشيداً بالإجراءات التي بدأت بها عدة دول للاعتراف بدولة فلسطين، وداعياً باقي الدول إلى سرعة الاعتراف بها.

وتطرق المجلس إلى قضايا إقليمية أخرى، مؤكداً دعمه للحق السيادي للإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وداعياً إيران للامتثال للمفاوضات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

كما شدد على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدتها، واستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفي سوريا، رحب المجلس بالاتفاق لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، داعياً إلى تنفيذه وحماية وحدة البلاد ومواطنيها، وأدان الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكداً أن هضبة الجولان أرض سورية عربية ورفض الاحتلال الإسرائيلي لها.

وبالنسبة للبنان، رحب المجلس بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة وفق اتفاق الطائف، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على البلاد، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 1701، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبنان.