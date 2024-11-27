مجلس التواب يتابع «ملف الشباب الليبي المسجون» في إيطاليا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، كلوديا جازيني، مسؤولة الملف الليبي في مجموعة الأزمات الدولية، المتابعة لملف الشباب الليبي المسجون في إيطاليا في القضية المعروفة بقضية “اللاعبين الليبيين”.

وخلال اللقاء، استمع العقوري، “إلى إحاطة كاملة من “كلوديا” حول ظروفهم الصحية وسير العملية القضائية الخاصة بهم، بالإضافة إلى مسار اتفاقية تبادل السجناء التي تم توقيعها مع الحكومة الإيطالية”.

وأكد العقوري، “أن مجلس النواب الليبي يتابع باهتمام قضية الشباب الليبي، ويحرص على المصادقة على اتفاقية تبادل السجناء في أقرب وقت ممكن، لضمان عودة الشباب الليبي لقضاء المدة المتبقية من السجن في ليبيا بالقرب من عائلاتهم، كما قدم شكره لـ”كلوديا” على جهودها في متابعة أوضاع الشباب الليبي المسجون في إيطاليا”.

وأكدت “كلوديا”، خلال اللقاء على “أهمية أن يتابع مجلس النواب الليبي التصديق على المعاهدة مع مجلس النواب الإيطالي، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب الكثير من التنسيق على المستوى السياسي ومستوى الخبراء ، مضيفة بأنه من الضروري أن يواصل الجانب الليبي متابعة هذا الملف على كافة المستويات”.

هذا ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في منتدى البحر المتوسط المنعقد في العاصمة الإيطالية.