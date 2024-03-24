مجلس الدفاع وبسط الأمن يبحث الأوضاع بالمنطقة الغربية

ترأس النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع وبسط الأمن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع يأتي لبحث الأوضاع العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية والجبل الغربي.

وخُصِص الاجتماع لاستعراض الوضع الأمني والعسكري في كل المناطق، والخطوات المتخذة لبسط الأمن فيها بتكليف رئاسة الأركان تشكيل قوة من بعض الوحدات العسكرية لمساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها.

وضم الاجتماع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومعاون رئيس الأركان اللواء صلاح الدين النمروش، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.