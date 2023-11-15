مجلس الدفاع وبسط الأمن يستعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية

عقد المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس الدفاع وبسط الأمن، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة فريق حسين العايب، ووزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لواء لطفي الحراري.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الأمني والعسكري في كل المناطق والخطوات المتخذة لبسط الأمن فيها للمحافظة على الأملاك العامة والخاصة ومكافحة الجريمة المنظمة والحد من الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره لتأمين حياة المواطنين في كافة أنحاء البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.