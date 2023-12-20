مجلس الدفاع وبسط الأمن يعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً

عقد النائبان بالمجلس الرئاسي وبصفتهما القائد الأعلى للجيش موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً لمجلس الدفاع وبسط الأمن.

وحضر الاجتماع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما شارك في الاجتماع رئيس ركن حرس الحدود، ومستشار رئيس الأركان العامة للشؤون الأمنية والحدود، ورئيس هيئة الإمداد والتموين

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع يأتي لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في المناطق الحدودية الرابطة بين ليبيا وتونس والجزائر.

وتم خلال الاجتماع تكليف ركن حرس الحدود بالجيش ووزارة الداخلية بالعمل على تأمين المنافذ الحدودية الغربية، والتأكيد على الاستمرار في متابعة الوضع الأمني بالمنطقة الغربية، والنقاط الحدودية بالتنسيق بين الأجهزة المختصة، لوضع الخطط الأمنية التي تساهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسيادته.