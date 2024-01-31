مجلس الدولة يبحث أوضاع مُهجري المنطقة الشرقية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على اهتمام المجلس بكل المواطنين الليبيين وبصورة خاصة المهجرين والنازحين بمختلف المدن الليبية مراعاة لظروفهم وخصوصية احتياجاتهم من خدمات وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع عدد من مهجري المنطقة الشرقية، بمقر المجلس في طرابلس.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المهجرين وما يواجهونه من معوقات وصعوبات وسبل حلها لتحسين أوضاع إقامتهم وتقديم الخدمات لهم.

وأشار تكالة إلى سعي المجلس لمتابعة تحسين الأوضاع المعيشية لمهجري المنطقة الشرقية والتخفيف من معاناتهم.