مجلس الدولة يبحث تذليل العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور

عقد فريق الحوار المشارك في ملتقى الحوار الوطني ولجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعاً في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومقرر المجلس سعيد كله.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة العقبات أمام الاستحقاق الدستوري، ومشروع القاعدة الدستورية التي صاغها الفريق القانوني المنبثق عن مُلتقى الحوار الوطني بشأن إجراء استحقاق 24 ديسمبر.

واتفق الحاضرون على ضرورة تذليل كلِّ العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور بما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق.