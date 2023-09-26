مجلس الدولة يبحث دور مكون الأمازيغ في العملية السياسية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة عضو المجلس شعبان أبوستة، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، وفدا يضم عمداء بلديات وأعيان مكون الأمازيغ في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي في سياق جهود المجلس الأعلى للدولة لتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، والتأكيد على أهمية تمثيل جميع المكونات الثقافية والإثنية في اللجان والهيئات المختلفة، بهدف بناء دولة موحدة ومزدهرة تحقق التنمية والتقدم لجميع أفراد المجتمع.

وتمحور اللقاء حول عمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 ، حيث أعرب الوفد عن استياء أمازيغ ليبيا لعدم تمثيلهم في هذه اللجنة، مؤكدين على أهمية وجود تمثيل أمازيغي قوي وفاعل، يعكس أهمية المكون الأمازيغي وحقوقهم السياسية والثقافية.

من جانبه أكد تكالة على أهمية هذا الموضوع، وأنه سينظر في هذا الشأن من خلال تعزيز التواصل والحوار مع المكون الأمازيغي والرجوع إلى أعضاء المجلس الأعلى للدولة من خلال الجلسات وطرح الموضوع للتشاور والتداول، بهدف الوصول إلى حلول تُلبي مطالب المكون وتعزز دورهم في اللجنة.