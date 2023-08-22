مجلس الدولة يبحث مع البعثة الأممية دعم عمل لجنة 6+6

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس عمر العبيدي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزيدون زينينغا.

وأفادت البعثة الأممية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش ضرورة دعم عمل لجنة 6+6 لتعديل مشروعي قانون الانتخابات بما يجعلهما قابلين للتنفيذ، وذلك بناء على مقترحات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومقترحات الأطراف الليبية الأخرى وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة بناء توافق في الآراء بين جميع الأطراف بشأن القضايا الخلافية العالقة للتمكين من إجراء الانتخابات، والحفاظ على الاستقرار بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس.

وأعرب تكالة عن تقديره للدور الحاسم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسهيل الحوار الليبي، وعن تطلعه إلى مواصلة علاقة العمل المثمرة بين المجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة.