مجلس الدولة يبحث مع السفارة الإيطالية دعم جهود المبعوث الأممي

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، اليوم الأحد، سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا البيريني، في مقر السفارة بطرابلس.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأزمة السياسية، وقد أكد الطرفان على دعمهما لمجهودات المبعوث الأممي السيد “عبد الله باتيلي”.

كما تطرق اللقاء إلى ملف المصالحة الوطنية وضرورة تحقيقها؛ لتحقيق الاستقرار في البلاد، إضافة إلى ضرورة إيجاد قوانين انتخابية متفق عليها للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي تحت مظلة حكومة موحدة.

وأكد الدكتور “مسعود عبيد” خلال اللقاء على أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي في ليبيا، مثنياً على المساعدات المقدمة من إيطاليا للمؤسسات المحلية

كما أشاد السفير الإيطالي بجهود المجلس الأعلى للدولة ودعمه لكافة المساعي من أجل التوافق بين الأطراف السياسية.