مجلس الدولة يبحث مع السفارة الفرنسية الانسداد السياسي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، السفيرَ الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل حلحلة الانسداد السياسي وخاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأوضح المشري أن خطوة التصويت على استحداث المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة يترتب عليه العديد من الآثار السلبية التي تمس بوحدة البلاد واستقلال القضاء، مؤكدا أن المجلس يسعى للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات بعيدا عن المناكفات السياسية، وفق قوله.