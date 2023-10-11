مجلس الدولة يبحث مع وفد أمريكي الدفع بالعملية السياسية

بحث المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي، سبل الدفع بالعملية السياسية، وإيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة نائبه الأول مسعود عبيد ونائبه الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس البعثة الأمريكية إلى ليبيا جيرمي بيرندت ورئيس القسم السياسي ليندسي كوفي، والمسؤولة السياسية كلير أشكرافيت.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة، بأن اللقاء ناقش أهم الملفات السياسية الجارية في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى توحيد الجهود للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تأسيسا على نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانية الانتخابية 6+6؛ تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.