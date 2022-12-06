مجلس الدولة يتفق على إجراءات توحيد السلطة التنفيذية

عقد المجلس الأعلى للدولة، أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، جلسته 82 بمقره في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس، بأنه تم خلال الجلسة الاتفاق على الذهاب في خطوط متوازية للاتفاق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية.

وتم خلال الجلسة أيضا، الاتفاق على آلية اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة إلى إجراءات آلية توحيد السلطة التنفيذية.

وفي وقت سابق، أفادت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي بأن الجلسة ناقشت طلب عدد من الأعضاء وضع التراتبية للتفاوض مع مجلس النواب، إلى جانب تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، وكذلك آلية توحيد السلطة التنفيذية.