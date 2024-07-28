مجلس الدولة يدعو النوّاب إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفرد

دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة من شأنها تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام.

وأكد المجلس في بيان له، الأحد، حرصه على التوافق واعتباره الوسيلة الممكنة لإنجاح المسار السياسي في البلاد وعدم انفراد أي طرف بالقرار وهو ما سعى إليه المجلس الأعلى للدولة لتحقيقه من خلال وضعه نقاطا أساسية في اللقاء الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية في إطاره العام.

ونوه بيان مجلس الدولة إلى أن الخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب باعتماد ميزانية ضخمة كان مخالفا للاتفاق السياسي.

وشدد المجلس على تمسكه بالإطار العام للحل السياسي المضمن في البيان الثلاثي بالقاهرة والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة.