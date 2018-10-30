ليبيا

مجلس الدولة يرد على مُقترح مجلس النواب عن طريق البعثة الأممية

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 أكتوبر 2018 - 11:42
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مجلس الدولة
تمت مناقشة التطورات المحتملة والسيناريوات الممكنة في ما يخص المقترح المقدم من قبل مجلس النواب.

اجتمعت لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة أمس الاثنين مع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

حيث تم خلال الاجتماع تسليم نسخة من كتاب لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة كرد للجنة الحوار بمجلس النواب، التي تضمنت موقف المجلس الأعلى للدولة على ما تضمنته ورقة مجلس النواب.

هذا وتمت مناقشة التطورات المحتملة والسيناريوات الممكنة في ما يخص المقترح المقدم، وخاصة مسألة تضمين الاتفاق من قبل مجلس النواب، وصولاً لتوافق بإنشاء مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية.

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