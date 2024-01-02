مجلس الدولة ينُاقش الوضع السياسي ومستجدات الحوار الخماسي

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ94 في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، والنائب الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وناقش المجلس خلال الجلسة البنود المطروحة في جدول الأعمال، والتي تضمنت مناقشة ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية حيث تم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية.

كما تم خلال الجلسة مناقشة الوضع السياسي ومقترح البعثة ومستجدات الحوار الخماسي.

هذا وناقش جدول الأعمال ملف حقل NC7 في الحمادة الحمراء الذي تنوي المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية للاستثمار فيه وقد تم التصويت برفض هذه الصفقة والتوجه إلى تشجيع الاستثمار المحلي.

وتم أيضاً مناقشة التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة وقرر أعضاء المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.