مجلس الدولة يُؤكد تمسكه بمخرجات لجنة 6+6

استأنف المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، جلسته العامة 91، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتمحور النقاش في الجلسة حول مخرجات لجنة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين والتشريعات الانتخابية، وتم التصويت من قبل أعضاء المجلس على مخرجات هذه اللجنة.

وانتهت الجلسة بعد أن قرر المجلس الأعلى للدولة التمسك بنتائج أعمال اللجنة في نسختها الموقعة في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023م، ورفض إجراء أي تعديل لاحق عليها، كما تقرر حلّ الفريق الممثل للمجلس بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.

كلمة السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور "محمد تكالة" في افتتاح جلسة اليوم الأربعاء الموافق 2023/10/4م بشأن استئناف الجلسة السابقة والتصويت على مخرجات لجنة (6+6). تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الأربعاء، ٤ أكتوبر ٢٠٢٣