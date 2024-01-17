مجلس الدولة يُؤكد دور البلديات في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على أهمية دور البلديات في إرساء قواعد السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، مشيراً إلى أن المجلس يُولي اهتماما كبيرا لدعم أي جهود تهدف لنبذ الفرقة والخلاف وتساهم في تحسين أوضاع المواطن الليبي في كافة ربوع الوطن.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، في طرابلس، رفقة النائب الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبرز وعدد من أعضاء المجلس، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، مع عدد من عمداء البلديات.

وجرى خلال اللقاء بحث الصعوبات التي تواجه مكونات الإدارة المحلية المتمثلة في البلديات والمجالس البلدية وعرض سبل حلها لتمكين المجالس البلدية من القيام بمهامها وأداء دورها في خدمة المواطنين داخل نطاق البلديات.

وثمن عمداء البلديات مواقف المجلس الأعلى للدولة وما يقدمه من دعم متواصل لكل الجهود الرامية لإنجاح المصالحة ولم الشمل الليبي مؤكدين دعمهم له في تحقيق السلم والاستقرار للبلاد على أسس توافقية سياسيا وقانونيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.