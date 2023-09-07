مجلس الدولة يُؤكد سعيه لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية

أكد المجلس الأعلى للدولة، بذله كل مساعيه وجهوده من أجل تحقيق الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

جاء ذلك خلال رئيس المجلس محمد تكالة، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، عضوي مجلس النواب عبد المنعم بلكور، وأبو الخير الشعاب.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المرحلة القادمة، والتركيز على إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن.

كما تم خلال اللقاء دراسة الخطوات القادمة لعقد الاستحقاق الانتخابي، تأسيسا على نتائج أعمال اللجنة المشتركة 6+6، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة.