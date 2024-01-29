مجلس الدولة يُؤكد على دور القضاء في المحافظة على الأمن والاستقرار

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، زيارة اليوم الاثنين، إلى مكتب النائب العام بطرابلس، والتقى مع الصديق الصور.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة، فقد اطلع تكالة خلال الزيارة على ما يقوم به مكتب النائب العام من جهود لمكافحة الجريمة، ودار الحوار حول أهمية استقلال القضاء ودوره في المحافظة على الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة ومكافحة الجريمة.

وأكد الطرفان على أهمية دور السلطة القضائية في المحافظة على التوازن ووحدة البلاد في ظل الانقسام الذي تشهده أغلب مؤسسات الدولة.