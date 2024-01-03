مجلس الدولة يُؤكد على وحدة واستقلالية القضاء

أكد المجلس الأعلى للدولة على وحدة واستقلالية المؤسسة القضائية وإبعادها عن التجاذبات السياسية التي من شأنها عرقلة عمل هذه المؤسسة الحساسة.

جاء ذلك على لسان النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، خلال لقائه رفقة عضو المجلس أمينة المحجوب، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، بمقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس.

وقدم النائب التهنئة، نيابة عن المجلس الأعلى للدولة، للمستشار بمناسبة تجديد الثقة وتسميته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

ونوه العبيدي إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على العمل القضائي في كل مجالاته وبذل المزيد من الجهد من أجل خلق مناخ ملائم لأعضاء الهيئات القضائية.

كما أكد النائب على دعم المجلس الأعلى للدولة للمؤسسات القضائية للقيام بدورها المناط بها لتعزيز حرية وحقوق الإنسان الذي لا يتحقق إلا بوجود جهاز قضائي موحد.