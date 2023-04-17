مجلس الدولة يُتابع عمل لجنة 6+6

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأحد، اجتماعا بمقر المجلس في طرابلس، مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس.

واستمع المشري خلال الاجتماع إلى وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، وإلى المشاكل العراقيل التي تواجه عملها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على سرعة إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال، وعقد العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، وضرورة الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.

هذا ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في وقت سابق، أعضاء لجنة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات إلى ضرورة بدء الاجتماعات في أقرب وقت ممكن، وإحراز التقدم اللازم لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023م.

وفي رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، أعرب باتيلي عن استعداد البعثة لدعم اللجنة.

وأوضح المبعوث الأممي أن الدعم سيكون على صعيد فني ولوجستي وعبر توفير الخبراء وفق ما يراه ضروريا أعضاء لجنة 6+6.