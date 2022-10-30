مجلس الدولة يُجدد التزامه بإجراء الانتخابات

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الثاني عمر بوشاح، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وتم خلال اللقاء مناقشة تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة السياسية، وسبل استكمال المسار الدستوري لعقد الانتخابات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس

وجدد المشري التزام المجلس الأعلى للدولة بإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة في أقرب الآجال.