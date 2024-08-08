مجلس الدولة يُحذّر من تحركات قوات حفتر المشبوهة

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه البالغ من التحركات العسكرية التي وصفها بالمشبوهة في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أنها تأتي في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعلن المجلس عن رفضه بشدة هذه التحركات غير الشرعية التي تجري خارج نطاق الأطر الرسمية والشرعية ممثلة في القائد الأعلى للجيش الليبي والجهات العسكرية المختصة.

واعتبر مجلس الدولة أن هذه التحركات قد ينتج عنها العودة إلى الصراح المسلح الذي يُهدد اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية.

ودعا البيان المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بصفته وزير الدفاع ورئيس الأركان العام إلى رفع حالة التأهي والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج عن هذه التحركات غير المشروعة.

كما طالب مجلس الدولة من البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بموقف واضح تجاه هذه التحركات غير المبررة وغير المشروعة، وإدانتها بشكل واضح وصريح لما تحمله من تهديد مباشر لاتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية واستئناف العملية السياسية.