مجلس الدولة يُصوت على التعديل الدستوري الـ13

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، فقد صوت المجلس خلال الجلسة، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.

وقال عضو المجلس عادل كرموس في تصريحات صحفية، إن المجلس الأعلى للدولة صوت على التعديل الدستوري الـ13 وعلى تشكيل لجنة صياغة القوانين الانتخابية المكونة من 12 عضوا مناصفة بين مجلسي النواب والدولة، مشيراً إلى أن مجلس الدولة سيُعلن عن أعضاء لجنة صياغة القوانين الانتخابية يوم الاثنين القادم.

بدوره قال عضو المجلس الأعلى للدولة عمر أبوليفة إنه تم التصويت على التعديل بشكل كامل من قبل أعضاء المجلس على الرغم من كل الضغوطات والتهديدات التي تعرض لها أعضاء المجلس، وفق قوله.