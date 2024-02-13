مجلس الدولة يُطالب النوّاب بالكف عن إصدار التشريعات دون التوافق عليها

جدد المجلس الأعلى للدولة مطالبته مجلس النوّاب بالكف عن إصدار التشريعات دون التوافق عليها بين المجلسين.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

ونوه تكالة في رسالته إلى أن المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي عدم اتخاذ أي إجراءات غير مدروسة وغير متوافق عليها، مؤكدا على ضرورة التقيد بقواعد إقامة التوافقات المطلوبة للعمل على وضع حد لحالة الانسداد السياسي والبحث في آفاق جديدة للخروج من المأزق القائم.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على مطالباتهم السابقة بالكف عن إصدار أي تشريعات تحت أي ذريعة من دون التوافق عليها مع مجلس الدولة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقواعد إدارة العملية السياسية في هذه المرحلة، ومراعاة ما تقتضيه الأوضاع القائمة وما تستوجبه المصلحة العليا للبلد من تنسيق وتشاور ونبذ للخلافات.