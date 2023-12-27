مجلس الدولة يُناقش القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بفزان

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، مع رئيس وأعضاء منظمة تجمع أبناء الجنوب قاطني طرابلس الكبرى.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تُعاني منها منطقة فزان وسُبل حلحلتها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.

كما تم استعراض مشروع المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بفزان، وكذلك مشروع مصرف التعدين والطاقة، إضافة لمناقشة آليات دعم وتفعيل جهاز تنمية وتطوير الجنوب.

وقدم رئيس وأعضاء المنظمة مقترح الرؤية الإعلامية والمقترحات المتعلقة بالمرأة والشباب في فزان.