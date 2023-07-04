مجلس الدولة يُناقش ترتيبات انعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا متمثلا في كل من وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن اللباد، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة وحيدة العياري. وقد سلّم الوفد رسالة خطية إلى السيد الرئيس من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد “موسى فكي”.

وتم خلال اللقاء مناقشة ملف المصالحة الوطنية والترتيبات لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة ومشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا المؤتمر وترشيح عضوٍ عن المجلس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية له.

وشدّد المشري على ضرورة التعجيل والإسراع بهذا الملف وتوسيع دائرة التواصل ليشمل كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة الليبية وإقامة انتخابات ناجحة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.

بدوره أشاد وفد الاتحاد الإفريقي بمجهودات رئيس المجلس الأعلى للدولة في هذا الملف وعلى دعمه الدائم للّجنة واستجابته السريعة لترشيح مندوب عن المجلس للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، كما أشاد بنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.