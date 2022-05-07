مجلس السلم والأمن الإفريقي يُناقش الأوضاع في ليبيا

يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، اجتماعه الاستثنائي يوم 28 مايو الجاري، لمناقشة عددا من القضايا الرئيسة التي تواجه بلدان القارة ومن بينها مستجدات وتطورات الاوضاع في ليبيا.

وسيتناول الاجتماع الذي ستترأسه الكاميرون تحديات الحكم والأمن في القارة والتغيير غير الدستوري للحكومات والأزمات الإنسانية والإرهاب، ومن بينها التحديات التي تواجه كلاً من القرن الأفريقي وحوض بحيرة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى إضافة إلى نيجيريا.

ونقلت مصادر صحفية عن الممثل الدائم للكاميرون لدى الاتحاد الأفريقي تشرشل إيومبو مونونو قوله، إن الاجتماع سيكون فرصة لمراجعة ومقارنة مختلف الجهود والتحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية.

ويتزامن الاجتماع مع مساعي الاتحاد الأفريقي بدعم من روسيا والصين؛ من أجل تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا من إحدى دول القارة، حيث سبق أن اُقتِرح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش تعيين أفريقي مبعوثًا للمنظمة الأممية في ليبيا إلا أن أميركا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية رفضت ذلك.