 مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يُناقش الأوضاع في ليبيا

يبحث مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الوضع في ليبيا، خلال اجتماع سيعقده يوم الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفادت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، بأن الاجتماع سيتناول أيضا آخر المستجدات بشأن الحرب الروسية – الأوكرانية، وقضايا متعلقة بمالي وليبيا واليمن.

كما سيتبادل رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين الآراء حول البوابة العالمية، وهي الاستراتيجية الأوروبية الجديدة لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل، وتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم.