مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار لـ«ترامب» باستخدام القوة ضد فنزويلا

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث الجمعة، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ ضربة استهدفت سفينة تُستخدم لتهريب المخدرات وتابعة لمنظمة مصنفة إرهابية في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأوضح هيغسيث في بيان على منصة “إكس” أن السفينة كانت تنقل مخدرات في المياه الدولية، ولم يُصب أي من أفراد الخدمة الأمريكية خلال الهجوم، مؤكداً أن الضربة نفذت بأوامر من الرئيس الأمريكي.

في السياق، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بالامتناع عن استخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا دون موافقة تشريعية من الكونغرس. وصوّت 49 عضوًا لصالح المشروع، بينما صوت 51 عضوًا ضده، وكان إقراره يتطلب أغلبية الأصوات.

وينص مشروع القرار على أن السلطة التشريعية وحدها مخولة بإعلان الحرب، مشيرًا إلى أن “الكونغرس لم يعلن الحرب بعد على فنزويلا أو على أي شخص أو كيان فيها، ولم يقر أي تشريع يجيز استخدام القوة العسكرية ضدها”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث نفذ الجيش الأمريكي منذ سبتمبر الماضي 16 ضربة ضد قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وأشار المسؤولون إلى أن الهويات الفردية للضحايا غير مؤكدة دائمًا، إذ تُجرى الضربات بناءً على معلومات استخباراتية تربط السفن بكارتلات محددة.

وفي مقابلة صحفية، اعتبر ترامب أن “أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كرئيس باتت معدودة”، دون تأكيد أو نفي خطط الهجوم على فنزويلا.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة زادت من وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا، حيث قد يصل عدد القوات الأمريكية هناك إلى نحو 16 ألف جندي، ما يشير إلى استعداد واشنطن لتوسيع العمليات العسكرية في المنطقة، الأمر الذي قد يزيد من احتمال توجيه ضربات أولى لفنزويلا.