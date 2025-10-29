مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لإلغاء رسوم ترامب على البرازيل

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على البرازيل، والتي شملت النفط والبن وعصير البرتقال.

وجاء التصويت في خطوة تعتبر اختبارًا مهمًا للحزب الديمقراطي لمعرفة موقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تجاه سياسات ترامب التجارية، خصوصًا بعد الجدل الذي أثارته هذه الرسوم على العلاقات الاقتصادية الدولية.

وقدم المشروع السيناتور الديمقراطي تيم كاين عن ولاية فرجينيا، وصوت عليه 52 سيناتورًا مقابل 48 صوتًا معارضًا، وينص التشريع على إنهاء حالات الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب لتبرير فرض رسوم جمركية بلغت نسبتها 50 بالمئة على البرازيل، وهو الإجراء الذي أثار انتقادات دولية وقلقًا من تأثيره على أسعار السلع الأساسية.

لكن فرص إقرار التشريع بالكامل تبقى محدودة، إذ يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، وقد أقروا قواعد جديدة تمكن القيادة من منع طرح المشروع للتصويت.

وحتى في حال تمريره من قبل الكونغرس، فمن المتوقع أن يستخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضده، مما يضع التشريع في مواجهة مباشرة مع الرئيس السابق.

ويأتي هذا التصويت في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يزيد من أهمية القرارات التجارية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.