مجلس الشيوخ الأمريكي يُوافق على تعيين «بلينكن» وزيراً للخارجية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية بعد ترشيحه لهذا المنصب من قِبل الرئيس جو بايدن.

جاء ذلك بناء على نتائج عملية التصويت التي بثها موقع مجلس الشيوخ الإلكتروني.

ويتوقع أن يؤدي بلينكن البالغ من العمر 58 عاماً في أقرب وقت اليمين الدستوري في منصبه الجديد.

وفي وقت سابق، صادقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على تسمية أنتوني بلينكن وزيرا جديدا للخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن.

وصوت 15 عضوا في اللجنة لصالح بلينكن، بينما عارض 3 أعضاء فقط تعيينه في المنصب.

يُشار إل ىأن بلينكن كان ثاني أكبر مسؤول في الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأنتوني بلينكن هو دبلوماسي من الولايات المتحدة لوالدين يهوديين هما جوديث ودونالد إم بلينكين، ومسؤول حكومي شغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2017، وكان نائبًا لمستشار الأمن القومي بين عامي 2013 و2015 في عهد إدارة باراك أوباما.