«مجلس الشيوخ الإيطالي» يصادق على اتفاقية نقل المحكومين بين ليبيا وإيطاليا

صادق مجلس الشيوخ الإيطالي، الخميس 11 سبتمبر 2025، على اتفاقية نقل المحكومين المبرمة بين دولة ليبيا وجمهورية إيطاليا، والتي تم توقيعها في مدينة باليرمو بتاريخ 29 سبتمبر 2023. وتتيح الاتفاقية للمحكومين الليبيين في إيطاليا قضاء عقوباتهم داخل ليبيا، بما يضمن قربهم من عائلاتهم وبيئتهم الاجتماعية.

وأعربت السفارة الليبية عن خالص شكرها وامتنانها لأعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي على مصادقتهم على هذه الاتفاقية، كما أشادت بجهود السيناتور ماركو سكوريا، رئيس مجموعة البرلمانيين للصداقة مع ليبيا، لدوره المتميز في دعم هذا المسار، إضافة إلى تقديرها لغرفة التجارة الإيطالية – الليبية على دعمها المتواصل وكل من ساهم في إنجاز هذا الاستحقاق.

وتعد هذه الخطوة محطة بارزة في تعزيز التعاون القضائي بين ليبيا وإيطاليا، وتمهد لمزيد من العمل المشترك في مجالات العدالة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين.