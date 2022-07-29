مجلس الشيوخ الإيطالي يقر مرسوم إعادة تمويل خفر السواحل الليبي

صوتت لجنتا الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي على مرسوم إعادة تمويل جهاز خفر السواحل في ليبيا لمدة 6 اشهر

وينص المرسوم على مساعدة المؤسسات الليبية المسؤولة عن مراقبة الحدود البحرية لجعلها مستقلة بشكل تدريجي في الإدارة الفنية والتشغيلية للوسائل المجهزة بها، وأنه من المقرر تخصيص 11 مليون و884 يورو.

وانتقدت البرلمانية الإيطالية عن حزب «فورتسا إيطاليا» ماريا تريبودي، عدم تصويت الحزب الديمقراطي بالموافقة على المرسوم، مشيرة إلى ان إقرار المرسوم جاء بفضل أصوات حزب يمين الوسط.

وذكرت تريبودي بحسب وكالة آكي الإيطالية أن الملف الليبي يستحق اهتمام خاصاً، معتبرة أن تجديد عمل البعثة الإيطالية في ليبيا، هو إجراء أراده وزير الدفاع لورينزو غويريني الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، وأن الموافقة كانت من قبل يمين الوسط.

وأشادت تريبودي بعمل جيش بلادها، في دعم وتدريب خفر السواحل الليبي، متهمة حزب اليسار بعدم المسؤولية إزاء القضية الليبية.