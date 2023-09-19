مجلس القضاء يُشكَّّل لجنة للتحقيق في كارثة درنة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس للتحقيق في الكارثة التي وقعت بمدينة درنة.

وبموجب المادة الأولى من القرار، تتكون لجنة تحقيق من:

المستشار سعد المصراتي عضو المجلس الأعلى للقضاء

المستشار حسين الحنش عضو المجلس الأعلى للقضاء

المستشار ناجي سالم عيسى عضو المجلس الأعلى للقضاء

المستشار سليمان التركاوي مستشار بمحكمة استئناف درنة عضوا.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتولى اللجنة التحقق والفحص والتحقيق في موضوع الكارثة التي حلت بمدينة درنة للوصول إلى النتيجة والحقيقة حول ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وطالب المجلس في قراره، من كافة الجهات التعاون مع اللجنة وإحالة كافة المستندات والوثائق ومحاضر الاستدلال والتحقيق إليها.

وكلف مجلس القضاء، اللجنة بإعداد تقييم شامل ملخص بالنتائج التي توصلت إليها وإحالتها بالسرعة الممكنة إلى المجلس الأعلى للقضاء لإجراء شؤونه فيها.