مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية يجتمع في بنغازي

عقد مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية أمس الإثنين، اجتماعه الرابع بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بمشاركة المستشارين القانونيين للبرلمانات الأفريقية ” جافيت موثوفي، جونسون أوكيلو، اثيل ليكوموا، جويل يرنجو كيفدندو، مايكل تشيجي ” وممثل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب ” فارس بو خبيزة “، بالإضافة لمشاركة مستشارين قانونيين أفارقة عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف الاجتماع، الذي ستستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري، إلى تقوية أواصر التواصل وتبادل المعلومات بين المستشارين القانونيين، وتعزيز دور مستشاري البرلمانات الأفريقية، واستعراض ودراسة القضايا والمسائل القانونية البرلمانية.