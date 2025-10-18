مجلس المفوضية: انطلاق انتخابات 16 بلدية وندعو لمشاركة فعالة

انطلقت صباح اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 عملية الاقتراع في 16 بلدية ضمن انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (199) لسنة 2025.

ويتوجه نحو 96 ألف ناخب وناخبة إلى 142 مركز اقتراع تضم 341 محطة اقتراع لانتخاب 743 مرشحًا ومرشحة وفق النظام المزدوج بين القوائم والأفراد. وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً.

وتخضع عملية الاقتراع للرقابة من قبل 3 آلاف وكيل ومراقب معتمدين، لضمان شفافية ونزاهة النتائج وأداء لجان الاقتراع المكلفة بإدارة عملية التصويت داخل المحطات.

وأكد مجلس المفوضية أن دور المفوضية في الرقابة على العملية الانتخابية محدود، وأن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق وكلاء المرشحين والمنظمات المعتمدة في مراقبة الانتخابات، مشدداً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

ودعت المفوضية كافة المنظمات المعتمدة إلى المشاركة الفاعلة في مراقبة الانتخابات وتعزيز مفهوم الرقابة من خلال التواجد في مراكز الاقتراع وممارسة اختصاصاتها القانونية.

كما حثت المفوضية وسائل الإعلام بمختلف فروعها على المساهمة في تحفيز الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع لممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدة أن هذه الفرصة لن تتكرر إلا بعد أربع سنوات، وأن الناخب هو المسؤول عن نتائج قراره بالمشاركة أو المقاطعة.

وفي ختام البيان، اعتبر مجلس المفوضية أن هذا اليوم سيدون كتاريخ فارق في مسيرة البلاد، يعزز مكانتها بين الدول الرائدة في إجراء الانتخابات، مؤكدًا على التزام المفوضية بكل الإمكانيات والكفاءات لتسهيل ممارسة الليبيين حقهم في صنع التغيير.

هذا وتبدأ عملية التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، وعلى كل ناخب وناخبة إحضار مستند إثبات الهوية وبطاقة الناخب الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.