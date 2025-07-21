المفوضية تبحث مع بعثة الأمم المتحدة الاستعدادات لـ«انتخابات المجالس البلدية»

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، لبحث دعم العملية الانتخابية في البلاد.

وتناول اللقاء مستجدات الاستعداد لتنظيم انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، التي وصلت إلى مرحلة الاستعداد للاقتراع، مع اقتراب استكمال عملية توزيع بطاقة الناخب.

كما ناقش الجانبان جاهزية المفوضية على المستويين الفني واللوجستي، والتحديات السياسية والتقنية المرتبطة بتنفيذ هذا الاستحقاق المحلي.

وأكد السايح على أهمية استمرار الدعم الدولي لضمان بيئة تنفيذية مستقرة، مشيراً إلى أن المفوضية تسير وفق جدول زمني دقيق يضمن النزاهة والشفافية، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية. من جانبها، شددت خوري على التزام الأمم المتحدة بدعم المفوضية في مهامها، وتوفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لضمان نجاح الانتخابات وتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا.