«مجلس المفوضية» يطّلع على استعدادات مكتب أوباري للانتخابات

في إطار المتابعة الميدانية لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثالثة لعام 2025، قام عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده، صباح اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، بزيارة إلى مكتب الإدارة الانتخابية في أوباري.

وعقد اجتماعاً مع رئيس المكتب علي أبو صلاح، بحضور المنسقين وعدد من موظفي المكتب، حيث تم مناقشة آخر الاستعدادات لمرحلة الاقتراع المقررة في 18 أكتوبر الجاري.

وتناول الاجتماع جاهزية المكاتب واللجان، واستكمال الترتيبات اللوجستية والتوعوية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المخصصة للجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير المعتمدة.

وأشاد مرده بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل مكتب أوباري، مؤكداً أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب تضافر جهود جميع مكاتب الإدارة الانتخابية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات ميدانية يجريها مجلس المفوضية مع مكاتبه في مختلف المناطق، بهدف متابعة الجاهزية والوقوف على التحديات لضمان تنظيم انتخابات بلدية ناجحة وشفافة.

إعلان مهم من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

تعلن إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن بدء نشر سجل الناخبين لانتخابات النقابات الفرعية للنقابة العامة للصناعات التقليدية، وذلك في يومي الأحد والإثنين 19 و20 أكتوبر 2025.

المواطنون مدعوون للاطلاع على السجل وتقديم الطعون ضمن المدة القانونية المحددة (يومان من تاريخ النشر).

النشر سيكون في مكاتب الإدارة الانتخابية في نطاق النقابات الفرعية، والمبينة على النحو التالي:

بنغازي والمنطقة الجنوبية: مقر بنغازي

الخمس ومسلاتة: مقر الخمس

إعلان هام من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن بدء عملية انتخاب النقابة العامة للمصورين والخطاطين والأعمال المطبعية.

وسيتم نشر سجل الناخبين يومي الأحد والإثنين 19 و20 من شهر أكتوبر 2025 للاطلاع وتقديم الطعون خلال المدة القانونية المحددة (يومان من تاريخ النشر).

والنشر سيكون بمقر مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، ضمن نطاق مقر النقابة العامة، أو في مقر النقابة العامة إذا كان موجودًا.

المفوضية تعتمد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للصيادين

أصدرت المفوضية، قرارها رقم (203) لسنة 2025، والذي يعتمد بموجبه لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة للصيادين.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم العملية الانتخابية وضمان شفافية وحيادية الانتخابات، وتوضيح حقوق وواجبات أعضاء النقابة، بالإضافة إلى تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات.

للاطلاع على نص اللائحة كاملة: اضغط هنا.

المفوضية تعتمد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة لعمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي

أصدرت المفوضية قرارها رقم (205) لسنة 2025، والذي يعتمد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة لعمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم العملية الانتخابية وضمان الشفافية والحيادية، وتوضيح حقوق وواجبات الأعضاء، بالإضافة إلى تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل منظم ومنصف.

للاطلاع على نص اللائحة كاملة: اضغط هنا.