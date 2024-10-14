مجلس المفوضية يعقد اجتماعاً حول انتخابات المجالس البلدية

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعًا بحضور عضويْ المجلس عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة ومديري الإدارات الفنية بالمفوضية، وفريق الدعم الدولي.

واستعرض الحضور خلال الاجتماع “مدى جهوزية الإدارات الفنية للمرحلة القادمة (الدعاية الانتخابية وتحديد يوم الاقتراع).

تجدر الإشارة إلى أن هذا “الاجتماع يأتي في إطار استكمال عملية انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) والتي تضم 60 مجلسًا بلديًا، ولمناقشة البدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) والتي تضم 59 بلدية موزعة على جميع المدن والمناطق المزمع انطلاقها في بداية شهر يناير 2025”.