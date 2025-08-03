مجلس المفوضية يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث ترتيبات تأمين عملية الاقتراع

في إطار التحضيرات الجارية لمرحلة الاقتراع ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن عدد من الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين العملية الانتخابية.

وعُقد الاجتماع بمقر المركز الإعلامي للمفوضية، بحضور رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، وأعضاء المجلس، إلى جانب مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، وآمر قوة حماية الدستور، وآمر غرفة العمليات بقوة حماية الدستور، وآمر تمركز قوة دعم الدستور والانتخابات زليتن، ومدير أمن زليتن، إضافة إلى المنسق الأمني لجهاز الأمن الداخلي والمنسق الأمني لوزارة الداخلية.

وخُصص الاجتماع لبحث الخطة الأمنية الخاصة بيوم الاقتراع، واستعراض آليات التنسيق والتعاون الميداني بين المفوضية والأجهزة الأمنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة تسهم في إنجاح العملية الانتخابية، وتعزز من مبادئ الشفافية والانضباط.

وأكد الدكتور عماد السايح، خلال الاجتماع، على الدور المحوري الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في دعم العملية الانتخابية، مشيدًا بجهودها وتعاونها المستمر مع المفوضية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.