مجلس المفوضية يقرر استئناف عملية الاقتراع في عدة بلديات

قرر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استئناف عملية الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) للبلديات التالية: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم، يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025.

وجاء القرار، الصادر برقم (135) لسنة 2025، استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقوانين المنظمة للإدارة المحلية والانتخابات، وتقارير الإدارة العامة بشأن سير العملية الانتخابية، إضافة إلى محضر اجتماع مجلس المفوضية الاستثنائي الرابع لسنة 2025 المنعقد في 15 أغسطس الجاري.

وأكد مجلس المفوضية على ضرورة الالتزام بتنفيذ هذا القرار ونشره في جميع وسائل الإعلام المتاحة.

مجلس المفوضية يعلن النتائج النهائية لانتخاب النقابات الأساسية للمهن الهندسية

وكان أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (134) لسنة 2025، القاضي بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب النقابات الأساسية التابعة للنقابة العامة للمهن الهندسية.

#قرار مجلس المفوضية رقم (134) لسنة 2025 بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب النقابات الأساسية للنقابة العامة للمهن الهندسية تم النشر بواسطة ‏اللجنة الدائمة لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية ‏ في السبت، ١٦ أغسطس ٢٠٢٥