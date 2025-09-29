المفوضية تناقش التحضيرات للانتخابات البلدية «المجموعة الثالثة»

عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس، وبحضور أبوبكر مرده وعبدالحكيم الشعاب، ومدراء الإدارات والأقسام الفنية بالمفوضية.

وناقش الاجتماع مستوى الجاهزية الفنية واللوجستية لإجراء انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، إلى جانب استعراض الخطة الزمنية للمراحل التنفيذية، بما في ذلك مرحلة فتح سجل الناخبين وتحديثه، ومرحلة فتح باب تسجيل المترشحين، إضافة إلى تحديد الاحتياجات الفنية التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية.

وأكد رئيس المجلس خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود الإدارات والأقسام لضمان إنجاز هذا الاستحقاق في مواعيده المحددة، مشدداً على التزام المفوضية بمبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مجلس المفوضية لمتابعة الاستعدادات الفنية والإدارية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.