مجلس المفوضية يواصل متابعة سير العملية الانتخابية

في إطار متابعته المستمرة لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، قام عضو مجلس المفوضية السيد أبوبكر مردة بزيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها صباح يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، وذلك للاطلاع على سير العمل في فتح سجل الناخبين في البلديات المستهدفة.

وخلال الزيارة، عقد مردة اجتماعًا مع رئيس المكتب السنوسي الطاهر وعدد من المنسقين والموظفين بالمكتب، حيث تم مناقشة جاهزية المكتب لتنفيذ المهام الميدانية الخاصة بهذه المرحلة من العملية الانتخابية.

كما تابع إجراءات لجان قبول طلبات التسجيل، وزار مقار اللجان للاطمئنان على سير العمل ومستوى التنظيم داخلها.

وأشاد عضو مجلس المفوضية بجهود موظفي مكتب الإدارة الانتخابية سبها في إنجاح العملية الانتخابية، مثمنًا التزامهم وكفاءتهم في أداء المهام الميدانية.

كما التقى مردة بعدد من شركاء العملية الانتخابية من مؤسسات الإعلام والمجتمع المدني، حيث زار صحيفة فسانيا وإذاعة سبها المحلية ومركز تنمية موارد المجتمع بسبها.

وأثنى على دور هذه المؤسسات في نشر الوعي الانتخابي وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيدًا بمبادرة صحيفة فسانيا في تخصيص صفحات للتوعية الانتخابية، وبرنامج “انتخب” على إذاعة سبها المحلية، وكذلك نشاط مركز تنمية موارد المجتمع في تنظيم جلسات حوارية حول دور المرأة والشباب وذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن حرص مجلس المفوضية على متابعة سير العملية الانتخابية في مختلف مكاتب الإدارة الانتخابية، وتعزيز التعاون بين جميع الشركاء لإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.