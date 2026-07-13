مجلس النواب: أمن الجنوب ركيزة أساسية لـ«الأمن القومي»

قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي تعازيه إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وأسر وذوي منتسبي القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني في حماية الحدود الجنوبية.

وقال رئيس اللجنة في بيان إن الشهداء ارتقوا خلال دفاعهم عن أمن الوطن وسيادته في مواجهة الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، معربًا عن خالص مواساته لأسرهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن التضحيات التي يقدمها أبناء القوات المسلحة تمثل مصدر فخر واعتزاز للشعب الليبي، وتجسد معاني التضحية والفداء في سبيل حماية الوطن وصون سيادته والدفاع عن حدوده والحفاظ على أمنه واستقراره.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على أن أمن الجنوب الليبي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، موضحًا أن حماية الحدود الجنوبية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات التهريب مسؤولية وطنية تتطلب توحيد الجهود وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة.

وأضاف أن مواجهة التحديات الأمنية تستوجب تمكين المؤسسات المختصة من أداء مهامها في حماية الحدود والحفاظ على الأمن الوطني.

وأكد رئيس اللجنة أن أي جهة أو دولة يثبت تورطها في دعم الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، سواء عبر التمويل أو الإيواء أو تسهيل التحركات بأي شكل، تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن الجرائم التي ترتكبها تلك الجماعات، وعن التداعيات التي تهدد أمن ليبيا واستقرارها وأمن المنطقة.

ودعا إلى مساءلة الجهات المتورطة وفق أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وجدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب دعمه الكامل للقوات المسلحة في أداء واجبها الوطني، مشيدًا بالتضحيات التي تقدمها في سبيل حماية البلاد.

كما دعا جميع مؤسسات الدولة إلى تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية، وطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الحدود والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.

واختتم بيانه بالدعاء لشهداء الوطن بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل، متمنيًا أن يحفظ الله ليبيا وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار.

هذا وتواجه الحدود الجنوبية لليبيا تحديات أمنية متواصلة بسبب اتساع المساحات الحدودية وتداخلها مع مناطق تشهد نشاطًا لجماعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للحدود.

ويعد تأمين الجنوب ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من الملفات الأمنية الرئيسية في ليبيا، وسط دعوات متكررة لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وتطوير التعاون الإقليمي والدولي للحد من التهديدات الأمنية.