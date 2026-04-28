مجلس النواب: إعادة إعمار بنغازي خطوة لحفظ الهوية

أعلنت لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بمجلس النواب تأييدها ومباركتها للخطوات التنفيذية التي يعتزم صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا إطلاقها لإعادة إحياء منطقتي الصابري ووسط البلاد في مدينة بنغازي.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر من بنغازي بتاريخ 28 أبريل 2026، أن هذه المناطق تمثل جزءاً محورياً من الذاكرة الوطنية وجوهر التاريخ الحضري للمدينة، وليست مجرد نطاق جغرافي، مشيرة إلى أهمية المشاريع المرتقبة في إعادة بعث الحياة العمرانية والثقافية فيها.

وأعربت اللجنة عن ارتياحها لما ورد في بيان مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار من التزام بالحفاظ على الهوية الأصيلة لمدينة بنغازي وصون طابعها المعماري، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رؤية تراعي التوازن بين التطوير الحديث والحفاظ على الإرث التاريخي.

كما أشادت اللجنة بما وصفته بالاهتمام بالمراكز الثقافية والمعالم التاريخية في تلك المناطق، باعتبارها إرثاً حضارياً وإنسانياً يجب صونه وعدم المساس بتفاصيله، مع إدماجه في أي عملية تطوير عمراني.

ورأت اللجنة أن هذه الخطوات تمثل استحقاقاً وطنياً من شأنه إعادة الاعتبار لدور بنغازي كمنارة ثقافية وحضارية، داعية مختلف المؤسسات والفعاليات المجتمعية والمدنية إلى دعم هذا المشروع والالتفاف حوله.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المبادرات لا تقتصر على إعادة الإعمار المادي، بل تمتد إلى ترميم الذاكرة الوطنية والحفاظ على الهوية الليبية للأجيال القادمة.