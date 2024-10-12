مجلس النواب الأمريكي: لم يعد لدينا رغبة بتمويل أوكرانيا بعد الآن

أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إلى أنه “يعول على فوز زميله في الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا”، مشيرا إلى أنه “لم يعد يرغب بتمويل أوكرانيا بعد الآن”.

وقال جونسون لصحيفة Punchbowl: “لم يعد لدي أي شهية لمزيد من التمويل لأوكرانيا، وآمل ألا يكون ذلك ضروريا، إذا فاز الرئيس ترامب، أعتقد أن بإمكانه حقا إنهاء الصراع”.

وأضاف: “أعتقد أنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقول له: إلى هذا يكفي، وأعتقد أن الجميع في العالم قد سئموا من هذا الصراع ويريدون حله”.

وحول مستقبل الصراع في حال وصول المرشحة الديمقراطية “كامالا هاريس” للرئاسة الأمريكية قال جونسون: “الصراع لن ينتهي، وسيكون هذا سيناريو يائسا وخطيرا”.

هذا وكان “ترامب” تحدث مرارا أنه “سيتمكن من إنهاء النزاع في أوكرانيا “في غضون 24 ساعة” في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، قدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، “إجمالي المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بنحو 242 مليار دولار، كما قدّمت الولايات المتحدة 94 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا، وقدم الشركاء الأوروبيون والآسيويون وغيرهم 148 مليار دولار”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر المقبل، حيث يتنافس على منصب الرئاسة الرئيس السابق، المرشح عن الجمهوريين دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي، مرشحة الحزب الديمقراطي “كامالا هاريس”.