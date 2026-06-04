مجلس النواب الأمريكي يقرّ «إنهاء الحرب» على إيران.. ترامب يثير جدلاً

اتخذ مجلس النواب الأمريكي قرارًا يقضي بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية، في خطوة تُعد ضربة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر ببدء العمليات العسكرية في الثامن والعشرين من فبراير.

ويهدف القرار، الذي طرحه عدد من النواب الديمقراطيين، إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران إلى حين صدور تفويض رسمي من الكونغرس بشأن الأعمال القتالية، في ظل تصاعد القلق داخل أروقة المجلس، بما في ذلك بعض الأصوات الجمهورية.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 215 صوتًا مقابل 208 أصوات، بعد انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى صف الديمقراطيين لصالح القرار، ما عكس حالة انقسام داخل الكونغرس الأمريكي حول استمرار الحرب.

وفي رد فعل رسمي، وصف مسؤول في البيت الأبيض القرار بأنه “غير دستوري”، مؤكدًا أنه حتى في حال إقراره من مجلس الشيوخ، فإنه لن يحمل أي قوة تنفيذية أو تأثير عملي.

وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل ما وصفه بحماية الأمن القومي باستخدام صلاحياته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي السياق ذاته، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن ما وصفه بـ”الحرب الاختيارية والمكلفة” يجب أن تنتهي فورًا، مشيرًا إلى أن كلفتها تجاوزت 100 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، وهو ما اعتبره عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي.

من جانبها، وصفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تمرير القرار بأنه يمثل “هزيمة نادرة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الكونغرس.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يسعى فيها مجلس النواب إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، إلا أنها المرة الأولى التي ينجح فيها في تمرير القرار.

إلى ذلك، بدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف المرتبطة بهشاشة الهدنة مع إيران، مقدّمًا تفسيرًا جديدًا لمفهوم وقف إطلاق النار أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردًا على سؤال حول تعريفه لوقف إطلاق النار، أن الأمر يختلف بحسب طبيعة المنطقة، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار في بعض أجزاء العالم يعني “إطلاق النار بطريقة أكثر اعتدالًا”

وأضاف أن هناك أسبابًا أدت إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، لافتًا إلى أن القوات الأمريكية كانت تنفذ ضربات قوية ضد إيران قبل الهجوم الإيراني على الكويت

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده “قضت على التهديد في مهده بسرعة كبيرة”، مؤكدًا أن ما جرى جاء في إطار قوة الجيش الأمريكي وقدرته على التحرك السريع

وأشار إلى أن بعض الأطراف قد ترى أن إيران ردت على ما وصفه بإجراءات أمريكية قوية، موضحًا أن ذلك جاء في سياق “الرد بالمثل” بين الجانبين

وحذّر من أن “أي شيء يمكن أن يحدث” عند التعامل مع طهران، مشيرًا إلى أن المنطقة تقع في “جزء متقلب جدًا من العالم”

وفي سياق متصل، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قدرة الجيش الأمريكي، مشيرًا إلى إمكانية “محو الحضارة الإيرانية” في حال استمرار التصعيد، بالتزامن مع تأكيده دعم مسار التوصل إلى اتفاق مكتوب لإنهاء الصراع ووقف الطموحات النووية الإيرانية

وأضاف أن الوصول إلى اتفاق مكتوب يحقق الهدف نفسه دون خسائر بشرية كبيرة يمثل خيارًا مفضلًا لديه ولدى عدد من أعضاء فريقه، وفق تعبيره

وأكد أن الجيش الأمريكي يمتلك قدرة قتالية كبيرة، مشيرًا إلى الجاهزية العسكرية العالية والاستعداد لمواصلة العمليات لفترة تمتد لأسابيع إضافية في حال تطلب الوضع ذلك

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متكرر بين الولايات المتحدة وإيران خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث شهدت المنطقة عدة جولات من التصعيد العسكري والردود المتبادلة بين الطرفين.